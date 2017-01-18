Звонок из багажника помог отыскать похищенную в Оренбурге девочку

Несовершеннолетняя жительница Оренбурга, похищенная 17 января и в тот же день найденная на местной свалке, звонила матери из багажника автомобиля, на котором ее увез злоумышленник. Это помогло своевременно организовать поиски, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Установлена личность похитителя — это 29-летний житель Пермского края, приехавший в Оренбуржье на заработки. Он трудился в коммерческой организации, жены и детей у него нет. По данным следствия, мужчина похитил девочку в одиночку, сообщников у него не было.

Подозреваемый задержан. Его проверяют на причастность к попытке нападения на двух девочек в поселке Степной.

12-летняя Анастасия Дьякова была похищена днем 17 января в Оренбурге. Ее затолкали в багажник автомобиля Lada Granta и вывезли в неизвестном направлении. Спустя несколько часов полиция обнаружила девочку на городской свалке, сообщалось, что пострадавшая жива и невредима. Там же силовики задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».