В Оренбурге похитили 12-летнюю девочку

В Оренбурге неизвестные похитили 12-летнюю девочку. Об этом во вторник, 17 января, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По его информации, неизвестные возле жилого дома 20/1 по улице Родимцева применили насилие и против воли посадили в автомобиль Lada Granta белого цвета 12-летнюю Дьякову Анастасию Дмитриевну. Девочку увезли в неизвестном направлении.

Как отмечается, преступление произошло в 15:00 по местному времени (13:00 мск). По данным ведомства, очевидцем похищения стала находившаяся неподалеку женщина.

Следственно-оперативная группа разыскивает потерпевшую и злоумышленников, возбуждено уголовное дело. Всех, кто что-либо знает о месте нахождения Насти или людях, которые ее увезли, просят сообщить эту информацию следователям.

В то же время «Московский комсомолец-Оренбург» со ссылкой на сотрудников СК пишет, что ребенок найден живым и невредимым. Какие-либо подробности произошедшего не сообщаются.