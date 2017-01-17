Похищенную в Оренбурге девочку нашли на городской свалке

В Оренбурге сотрудники правоохранительных органов нашли 12-летнюю девочку, которая ранее была похищена неизвестными. Об этом РИА Новости сообщил представитель областного следственного управления СКР.

По его словам, в ходе оперативных мероприятий ребенок был найден в районе городской свалки. По подозрению в похищении задержан 29-летний житель Пермского края.

Собеседник агентства добавил, что задержанный подтвердил свою причастность к похищению девочки. Следователи пока не уточняют состояние ребенка и то, каким образом она оказалась на свалке.

«Следователи устанавливают мотивы преступления, завтра будут проведены следственные действия с участием девочки и задержанного мужчины», — пояснил представитель следствия.

Преступление произошло в 15:00 по местному времени (13:00 мск). Неизвестные возле жилого дома 20/1 по улице Родимцева, применив насилие, посадили в автомобиль Lada Granta белого цвета 12-летнюю девочку и увезли. Очевидцем похищения стала находившаяся неподалеку женщина.

Полицейские объявили план «Перехват». В поисках ребенка были задействованы полицейские и члены поисково-спасательного отряда «Оренспас». Возбуждено уголовное дело.