Тела трех молодых людей нашли под мостом на юге Москвы

На юге Москвы под мостом обнаружены тела трех человек. Об этом «Интерфаксу» в понедельник, 29 мая, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Сообщение об обнаружении трупов поступило в полицию в воскресенье, 28 мая, около 16:30.

На пересечении Шипиловского проезда и МКАД полицейские, прибыв на место, установили, что тела принадлежат троим молодым людям 1998 года рождения.

Кроме того, на месте происшествия полицейские нашли спрессованное вещество растительного происхождения и полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Тела направлены в бюро судмедэкспертизы. Других подробностей пока не сообщается.

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