Из Невы выловили тело мужчины с арматурой на шее

Сотрудники спецслужб Санкт-Петербурга извлекли из Невы тело утопленника с привязанной к шее арматурой. Как сообщает в пятницу, 18 августа, «Фонтанка», инцидент произошел накануне вечером.

Отмечается, что тело прибило к Малоохтинской набережной в Красногвардейском районе города. Судя по состоянию трупа, мужчина умер несколько недель назад. На останках видны сильные гнилостные изменения, сообщает Nation News.

На вид погибшему от 45 до 50 лет.

Тело направлено в морг на экспертизу, устанавливается личность покойного.

В начале августа появилась информация о том, что на юге столицы возле Москвы-реки были обнаружены фрагменты человеческих тел, находившиеся в полиэтиленовых пакетах и зацементированных картонных коробках. Установлено, что останки принадлежат мужчине и женщине. Кроме того, там хранился фрагмент тазовой кости еще одного человека, его пол не уточнялся. Ведется расследование по статье 105 УК РФ об убийстве двух и более лиц.