Алексеева сообщила о согласии Путина помиловать бывшего сенатора Изместьева

Правозащитница Людмила Алексеева рассказала, что побывавший у нее в гостях президент России Владимир Путин согласился помиловать бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, который в 2010 году был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств и терроризме. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Московской Хельсинкской группы, 20 июля отмечающей 90-летие, на встрече с Путиным она попросила его помиловать Изместьева. «Я, говорит, обещаю. Я говорю: "Я знаю, Владимир Владимирович, что когда вы обещаете, вы обязательно выполняете. Он сказал: "Да". Теперь я завтра обрадую этим известием мать Игоря Изместьева, потому что я верю, что президент выполнит это обещание», — сказала Алексеева в ходе заседания Совета по правам человека.

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В декабре 2010-го Изместьев был приговорен Мосгорсудом к пожизненному заключению. Бывшего сенатора признали виновным в создании ОПГ и руководстве вооруженной бандой, организации убийств двух и более лиц, организации террористического акта, совершении других преступлений. В 2011-м Изместьев обжаловал приговор, но Верховный суд признал решение законным.

Политик представлял Башкирию в Совете Федерации с 2001 года. В 2006-м он был досрочно отозван Совфеда за совмещение политической деятельности с коммерческой. После сложения сенаторских полномочий Изместьев уехал за границу. В январе 2007 года его задержали в Киргизии и этапировали в Москву.

Сначала бывшего сенатора обвинили в уклонении от уплаты налогов, а затем — в организации ряда убийств и покушений на убийства, терроризме и попытке дать взятку сотруднику ФСБ. Следователи установили, что исполнителями убийств, предположительно организованных Изместьевым, выступали члены кингисеппской преступной группировки. В рамках дела бывшего сенатора были арестованы 12 членов банды.