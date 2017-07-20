Путин лично поздравил правозащитницу Алексееву с 90-летием

Президент России Владимир Путин приехал домой к главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой на Арбат, чтобы лично поздравить ее с 90-летием. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 20 июля.

«Благодарю вас за жизнь ради людей», — сказал глава государства. Он вручил правозащитнице цветы и гравюру с видом Евпатории — города, где она родилась.

Алексеева удивилась визиту президента, отметив, что «всю жизнь свою занималась черте чем». «Теперь меня приехал поздравлять президент. Раньше такого не было», — добавила она.

Владимир Путин, говоря о важности работы главы Хельсинкской группы, провел параллель с деятельностью писателя Александра Солженицына. «Солженицын говорил про сбережение народа, он делал это по-своему, а вы — по-своему», — подчеркнул глава государства.

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На сайте Кремле также опубликована поздравительная телеграмма, направленная президентом Алексеевой. В ней отмечается, что она внесла «весомый вклад в укрепление институтов демократии и гражданского общества» в России «благодаря особой нравственной силе и верности своим убеждениям».

В интервью агентству Алексеева рассказала, что будет праздновать день рождения в кругу родных и друзей. В торжественном заседании совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, которое пройдет в честь ее юбилея, она поучаствует по видеосвязи. Лучшим подарком, по ее признанию, стали бы пожертвования в Московскую Хельсинкскую группу.

Людмила Алексеева является одним из ее основателей. Московская Хельсинкская группа, созданная в 1976 году, — старейшая в России организации по защите прав человека.