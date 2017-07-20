Песков подтвердил возможность помилования бывшего сенатора Изместьева

Президент России Владимир Путин не исключил, что осужденный за организацию убийств и терроризм бывший сенатор Игорь Изместьев может быть помилован, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в четверг, 20 июля.

«Да, президент сказал, что это возможно и что на это потребуется время», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, которую Путин в четверг лично поздравил с 90-летием, рассказала, что обратилась к главе государства с просьбой помиловать Изместьева. Правозащитница утверждала, что он согласился это сделать.

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В конце 2010 года Изместьева приговорили к пожизненному заключению за создание организованной преступной группировки (ОПГ), руководство бандой, организацию убийства двух и более человек, а также теракта. В 2011 году бывший сенатор пытался обжаловать вердикт в Верховном суде, но безуспешно.

Игорь Изместьев был избран в Совет Федерации как представитель от Башкирии в 2001 году, через пять лет был лишен парламентских полномочий за совмещение политической деятельности с коммерческой.

После ухода из верхней палаты парламента и, соответственно, лишения парламентской неприкосновенности он уехал из России. В 2017 году экс-сенатор был задержан в Киргизии и этапирован в Москву.В рамках уголовного дела в отношении него были арестованы 12 членов банды.