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09:20, 24 июля 2026Путешествия

Россиянка описала Японию словами «покупают девушек для дружбы»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Тревел-блогерша Елена побывала в Японии и описала эту страну словами «покупают девушек для дружбы». О своих впечатлениях она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Россиянка отметила, что в этой азиатской стране никого не смущает, что девушкам платят за общение и совместные фотографии. Дело в том, что в некоторых районах Токио можно зайти в тематическое кафе, в котором обслуживанием и общением с клиентом занимаются девушки в костюмах школьниц, горничных или персонажей из аниме-сериалов.

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Елена уточнила, что прикасаться к таким официанткам строго запрещено, а за дополнительные действия с сотрудницей заведения необходимо заплатить. «Посетитель платит не за то, что вы могли подумать, а за обычное внимание и участие в небольшой ролевой игре. Девушка может принести заказ, поддержать разговор или сыграть с гостем», — объяснила опытная путешественница.

Таким образом людям нет необходимости знакомиться друг с другом и выстраивать дружеские отношения, чтобы получить внимание. «Формат встречи понятен заранее, а границы установлены правилами заведения», — добавила блогерша.

Во время поездок по Японии она также заметила, что рядом с обычными магазинами здесь могут находиться отделы с ролевыми костюмами, журналы для взрослых и реклама с девушками, которые часто одеты в достаточно откровенную одежду — все это никого не смущает. Мимо таких заведений и баннеров проходят семьи, школьники и пожилые люди, не выказывая любопытства.

«Особенность японской культуры в том, что внешняя сдержанность соседствует с развитой индустрией фантазий, персонажей и ролевых сценариев. Эти два мира не противоречат друг другу, а существуют параллельно», — заключила Елена.

Ранее эта блогерша поделилась, что переехала на Пхукет два месяца назад и уже успела поменять некоторые привычки. Так, например, Елена стала покупать готовую еду в супермаркете и питаться ей прямо там.

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