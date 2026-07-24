Чиновники Белого дома лишились телефонов из-за недовольства Трампа

WSJ: Сотрудники Белого дома сдали телефоны из-за утечки данных о новом самолете Трампа

Работники администрации президента США Дональда Трампа сдали свои телефоны в рамках расследования утечки характеристик подаренного американскому лидеру самолета. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, Трамп остался недоволен просочившейся в сеть информацией о причинах замены самолета, на котором президент 8 июля покинул саммит НАТО. Глава Белого дома счел утечку серьезной угрозой безопасности и потребовал регулярно докладывать о ходе расследования.

Ранее глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и директор Федерального бюро расследований (ФБР) Каш Патель на прошлой неделе организовали масштабное расследование из-за утечки информации о недостатках системы безопасности подаренного Катаром самолета, предназначенного для использования в качестве президентского самолета Air Force One.

Это вызвало волнения в правительстве США. Как минимум одно федеральное агентство отправило сотрудникам электронные письма с предупреждением о том, что если с ними свяжутся представители сторонних агентств с запросами информации и устройств, им нужно связаться с юристами своего агентства.