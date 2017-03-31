Желавшие отобрать квартиру туляки продержали знакомую в подвале три недели

В Туле возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей, которые три недели удерживали в подвале дома знакомую, заставляя ее переписать на них свою квартиру. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщила пресс-служба регионального управления СК.
Мужчинам в возрасте 36, 30 и 21 года вменяется незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, 6 марта они встретились 35-летнюю приятельницу около магазина, и предложили подработать у одного из них. Женщина согласилась и ее увезли в частный дом в поселке Мясново. Мужчины решили отобрать у знакомой ее квартиру. С этой целью похитители поместили жертву в подвал дома и продержали ее там до 27 марта. Полицейские задержали мужчин, когда они привезли пострадавшую на оформление документов для продажи недвижимости.
По решению суда обвиняемые были арестованы.
14 марта стало известно о возбуждении уголовного дела против полицейского и его жены за насильственное удержание уборщицы-иностранки.
Заместитель начальника УБЭП Якутска Александр Левадный и его супруга похитили, избили и заперли в своей квартире филиппинку, которая работала в их клининговой компании, но уволилась после того, как ей перестали платить зарплату. Когда супруги уснули, пленница сбежала через окно. Несмотря на то что квартира находилась на первом этаже дома, беглянка в результате падения получила травмы и переломы.