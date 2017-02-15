Число потерпевших в деле фонда «Томск без наркотиков» выросло до 10 человек

Число потерпевших в рамках уголовного дела о похищениях, ограничении свободы и избиениях пациентов реабилитационных центров фонда «Томск без наркотиков» выросло до 10 человек, сообщает РИА Новости. В данный момент в качестве свидетелей следователи допросили уже около 70 пациентов центров.

«Речь идет о незаконном ограничении свободы людей, о причинении вреда здоровью, в том числе повлекшем смерть человека», — отметил представитель прокуратуры Томской области Андрей Вяткин. Он добавил, что расследование ведет отдел по особо важным делам местного Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) совместно с прокуратурой.

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Следственные органы заинтересовались деятельностью фонда после двух побегов наркозависимых пациентов из реабилитационного центра в 2015 и 2016 годах (ранее в качестве потерпевших по делу проходили только они). Оба беглеца заявили, что их отправили на реабилитацию насильно. По обоим случаям завели уголовные дела. В ходе следствия выяснилась тесная связь учредителей фонда и местной евангельской церкви «Исход», сообщает «Коммерсантъ».

В 2015 году в реабилитационном центре «Клуб трезвых людей "Альтернатива"», аффилированном с «Томском без наркотиков» волонтер до смерти забил одного из наркозависимых пациентов. По словам представителя Вяткина, расследование по этому делу уже закончено и материалы направлены в суд.

30 января следователи Башкирии возбудили дело о незаконном лишении свободы более 15 наркозависимых жителей республики и других регионов России. Под замок их посадили сотрудники реабилитационных центров «Возрождение» и «Счастливая жизнь», расположенных в Кушнаренковском районе.

24 января суд в Новосибирской области приговорил к 6 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима 28-летнего главу центра реабилитации и профилактики наркомании «Твое право на жизнь» Султана Кенжаева. Его признали виновным в похищениях людей.