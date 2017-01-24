Глава реабилитационного центра в Сибири получил шесть лет за похищения людей

Суд в Новосибирской области приговорил к 6 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима 28-летнего директора центра реабилитации и профилактики форм негативной зависимости «Твое право на жизнь» Султана Кенжаева. Об этом во вторник, 24 января, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Он признан виновным в совершении восьми эпизодов преступлений, предусмотренных статьями 126 и 127 УК РФ («Похищение и незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).
Следствием и судом установлено, что с сентября 2014-го по июль 2015 года Кенжаев с двумя знакомыми похищал и незаконно лишал свободы людей, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью. Похищенных удерживали в домах, расположенных в поселке Молот Коченевского района Новосибирской области. Окна домов, где располагался реабилитационный центр, были оборудованы металлическими решетками. Также там действовала надежная система охраны.
С родственников потерпевших Кенжаев и его сообщники брали плату под предлогом лечения от наркомании и алкоголизма. При этом им было запрещено общаться с родными, находящимися в центре. Ежемесячная плата за содержание и лечение составляла 15 тысяч рублей с человека. Потерпевшими по делу признаны семь человек.
30 мая крымские полицейские освободили 17 человек, которых незаконно удерживали в одном из реабилитационных центров для лечения алко- и наркозависимых Севастополя. В местное управление уголовного розыска поступило сообщение о том, что в центре против воли содержится девушка. В ходе проверки информация подтвердилась. Потерпевшая рассказала полицейским, что туда ее поместил бывший муж. Женщине удалось связаться со знакомым, который и обратился с заявлением в полицию.