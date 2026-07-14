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07:03, 14 июля 2026ПутешествияЭксклюзив

Стал известен средний чек россиян на летний недельный отдых

Турэксперт Горин: Средний чек на недельный отдых на двоих этим летом — 150-250 тысяч
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Средний чек на недельный отдых на двоих этим летом — 150-250 тысяч рублей, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Об этом турэксперт сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Диапазон большой. Зависит от страны, отеля. Но средние траты на отпуск на двоих — это 150-250 тысяч рублей на неделю, включая транспортные расходы», — поделился Горин.

Ранее россиянам раскрыли новые направления для летнего отдыха. Отмечается, что эти курорты практически не посещались раньше, но показали рост популярности в 2026 году.

Так, курорт Коконниэми в Карелии стал новым направлением для летнего отпуска в России. На данный момент туристы активно интересуются отдыхом в этом районе. Вторую строчку топа заняло село Солнечная Долина в Крыму. На третьем месте оказался город Миллерово в Ростовской области.

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