Россиянка описала Индию словами «не стоит трогать людей за голову»

Российская тревел-блогерша описала Индию словами «не стоит трогать людей за голову». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге Any Way на платформе «Дзен».

Она объяснила, что прикосновение к голове в индийской культуре считается неуместным, причем это касается как взрослых, так и детей. Местные считают ее очень уязвимой и даже священной частью тела. Также она напомнила, что в стране почитают коров, поэтому с ними нельзя обращаться грубо и фотографировать со вспышкой. Кроме того, она рекомендовала передавать деньги и любые предметы правой рукой, так как левая в Индии считается грязной.

Помимо этого, в публикации тревел-блогерша развеяла несколько мифов о стране. По ее словам, многие туристы боятся подхватить инфекцию в путешествии. «Да, риск подхватить кишечную инфекцию в Индии выше, чем в Европе. Но он управляем. Главное — соблюдать меры безопасности», — пишет она. Так, она посоветовала пить только бутилированную воду и чистить ей зубы, тщательно мыть фрукты, не есть в сомнительных уличных ларьках и быть осторожнее со льдом в напитках. «Скорее всего, аптечка не пригодится. Но лучше быть во всеоружии», — заключила она.

Ранее россиянин опубликовал видео, на котором запечатлел готовящих у прилавка на Мейн Базаре в Индии женщин. Прямо рядом с ними расположились открытые мужские туалеты.