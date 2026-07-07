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20:21, 7 июля 2026Путешествия

Россиянин побывал в Индии и описал уличную еду фразой «готовят возле туалета»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Российский тревел-блогер побывал в Дели, Индия, и описал уличную еду фразой «готовят возле туалета». Своими впечатлениями он поделился в ролике на странице @brat_mc_ в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Турист опубликовал видео, на котором запечатлел готовящих у прилавка на Мейн Базаре женщин. Прямо рядом с ними расположились открытые мужские туалеты. «Такое возможно только в Индии», — добавил автор.

Ранее этот же блогер описал Бангладеш фразой «филиал ада на Земле». На видео автор публикации показал заваленные пластиком и отходами набережные реки Буриганга.

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