Российский тревел-блогер описал одну страну Азии фразой «филиал ада на Земле»

Российский тревел-блогер побывал в городе Дакка, Бангладеш, и описал эту страну Азии фразой «филиал ада на Земле». Своими впечатлениями он поделился в ролике на странице @brat_mc_ в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео автор публикации показал заваленные пластиком и отходами набережные реки Буриганга. Россиянин рассказал, что в стране запрещено использование и хранение пластиковых пакетов еще с 2002 года, однако местные жители игнорируют закон. Они активно пользуются пластиком и засоряют им улицы и реки.

«Плюс предприятия, конечно, выбрасывают сюда химические отходы. Ужасно», — заключил автор.

