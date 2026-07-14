Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:22, 14 июля 2026Экономика

США рекордно закупились российской газировкой

Статслужба США: В мае поставки российской сладкой газировки выросли до рекордных $500 тыс.
Вячеслав Агапов

Фото: Global Look Press

В мае 2026 года США увеличили закупки сладкой газировки из России. Об этом со ссылкой на данные американской статслужбы сообщает РИА Новости.

Поставки российских напитков выросли до рекордных 491,5 тысячи долларов. Месяцем ранее Штаты закупились на 144,9 тысячи.

Согласно статистике ведомства, импорт газировки поднялся до максимума за всю историю исследований, с 2003 года.

Кроме сладкой газировки, США нарастили импорт минеральной воды. За месяц отгрузки выросли почти в полтора раза, со 110,3 до 171,9 тысячи долларов.

Весной 2026 года России резко нарастила закупки фруктовых и овощных соков из Грузии. Суммарная стоимость импорта увеличилась до 1,5 миллиона долларов. В то же время импорт сладких газированных напитков, напротив, сократился на 2,1 миллиона долларов. Если весной 2025-го суммарная стоимость поставок грузинской газировки в Россию составляла 14,9 миллиона долларов, то в марте-мае 2026-го — 12,8 миллиона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России загорелся после удара ВСУ
    В Москву придет гроза
    Стоимость нефти подскочила
    Трамп раскрыл нанесенный Ирану урон
    В Европе захотели ограничить доступ детей и подростков к соцсетям
    Россия нанесла массированные удары по Киеву и Одесской области
    Украина выпустила беспилотники по Московскому региону
    Владельцу смертельного квеста в Дагестане вынесли приговор
    Мужчина не дышал 107 минут и обрел способность читать мысли
    Россияне раскрыли подъемные суммы трат на свадьбу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok