Статслужба США: В мае поставки российской сладкой газировки выросли до рекордных $500 тыс.

В мае 2026 года США увеличили закупки сладкой газировки из России. Об этом со ссылкой на данные американской статслужбы сообщает РИА Новости.

Поставки российских напитков выросли до рекордных 491,5 тысячи долларов. Месяцем ранее Штаты закупились на 144,9 тысячи.

Согласно статистике ведомства, импорт газировки поднялся до максимума за всю историю исследований, с 2003 года.

Кроме сладкой газировки, США нарастили импорт минеральной воды. За месяц отгрузки выросли почти в полтора раза, со 110,3 до 171,9 тысячи долларов.

Весной 2026 года России резко нарастила закупки фруктовых и овощных соков из Грузии. Суммарная стоимость импорта увеличилась до 1,5 миллиона долларов. В то же время импорт сладких газированных напитков, напротив, сократился на 2,1 миллиона долларов. Если весной 2025-го суммарная стоимость поставок грузинской газировки в Россию составляла 14,9 миллиона долларов, то в марте-мае 2026-го — 12,8 миллиона.