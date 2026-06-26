Поставки одного вида продукции из постсоветской страны в Россию взлетели

РИА Новости: Экспорт соков из Грузии в Россию подскочил в 7,1 раза весной

Весной 2026 года России резко нарастила закупки фруктовых и овощных соков из Грузии. О росте импорта этого вида продукции из постсоветской страны сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной Статистической службы.

В марте-мае суммарная стоимость экспорта соков из Грузии в Россию увеличилась до 1,5 миллиона долларов. Для сравнения, весной прошлого года показатель находился на уровне 209,9 тысячи. Таким образом, за 12 месяцев он вырос в 7,1 раза, или примерно на 1,29 миллиона долларов.

В то же время импорт сладких газированных напитков, напротив, сократился на 2,1 миллиона долларов. Если весной 2025-го суммарная стоимость поставок грузинской газировки в Россию составляла 14,9 миллиона долларов, то в марте-мае 2026-го — 12,8 миллиона.

В конце весны грузинские экспортеры также заметно нарастили поставки рыбы на российский рынок. По итогам мая стоимость отгрузок такой продукции подскочила на 18,2 процента и достигла максимума за всю историю статистических наблюдений. Подобная динамика в итоге позволила России стать крупнейшим покупателем грузинской рыбы.