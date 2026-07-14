В НАС прокомментировали слабые продажи новых кроссоверов «Москвич»

Хайцеэр: Пока не будет распродажи новых машин «Москвич», не будет и продаж

У потребителя есть альтернатива новым кроссоверам «Москвич», заявил «Ленте.ру» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр, комментируя ситуацию с реализацией моделей «Москвич М90» и «Москвич М70».

Ранее в СМИ появилась информация, что с момента старта продаж производитель реализовал только 491 автомобиль. «"Москвич" — прекрасное название, богатая история и так далее, но это не относится к выбору потребителя. Он выбирает качество и цену в соответствии с этим качеством. Кроссоверы не продаются, потому что высоковата цена. Потребитель не готов платить за эти машины. У него есть другие альтернативы», — объясняет эксперт.

«Мы помним хороший прецедент, когда в 2024 году "Москвич 3" был значительно понижен в цене, и машину буквально за месяц расхватали. Но стоимость была сопоставима с Lada Vesta. Вот это был стимул! Сегодня же таких предложений нет. Поэтому, пока не будет распродажи, не будет и продаж. К сожалению, мы должны констатировать факт», — подытожил Ян Хайцеэр.

Ранее стало известно, что по итогам неполных четырех месяцев продажи новых автомобилей «Москвич М90» и «Москвич М70», созданных на базе китайских моделей SAIC, составили всего 491 единицу. В компании подчеркнули, что продолжают работать над повышением эффективности продаж и совершенствованием клиентского сервиса, и отказались от дальнейших комментариев. Источник среди федеральных дилеров марки подтвердил, что покупки новых «Москвичей» носят единичный характер.