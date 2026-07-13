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10:37, 13 июля 2026Авто

С продажами новых «Москвичей» возникли проблемы

«Ведомости»: За четыре месяца продажи новых «Москвичей» оказались меньше 500 машин
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom

По итогам неполных четырех месяцев продажи новых автомобилей «Москвич» М70 и М90, созданных на базе китайских моделей SAIC, составили всего 491 единицу. Об этом со ссылкой на данные «Автостата» сообщают «Ведомости».

Сам производитель сообщил только о росте реализации М70 в июне на 32 процента по сравнению с маем, до 119 автомобилей. В компании подчеркнули, что продолжают работать над повышением эффективности продаж и совершенствованием клиентского сервиса, и отказались от дальнейших комментариев.

Источник издания среди федеральных дилеров марки подтвердил, что покупки новых «Москвичей» носят единичный характер. По его мнению, такая ситуация связана с высокой стоимостью новинки и слабой рекламой.

Цены на среднеразмерный переднеприводный кроссовер М70 начинаются от 2,7 миллиона рублей (комплектация «Драйв»), а полноразмерный кроссовер М90 можно приобрести за 3,8 миллиона рублей.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов объяснил, что «Москвич» пытается зайти в более дорогой для себя сегмент, поэтому слабый старт объясним. Главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков, отмечая, что на региональных дилеров и потенциальных покупателей новинки в целом производят хорошее впечатление, расценил даже единичные продажи на старте как неплохой результат.

Ранее пресс-служба «АвтоВАЗа» опровергла информацию о повышении цен на автомобили Lada с 1 августа.

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