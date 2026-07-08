«АвтоВАЗ» опроверг слухи о скором повышении цен

«АвтоВАЗ» назвал фейком новости о повышении цен на автомобили Lada с 1 августа

Пресс-служба «АвтоВАЗа» опровергла информацию о повышении цен на автомобили Lada с 1 августа, подчеркнув, что не «несет ответственности за сны-кошмары отдельных тольяттинских "блогеров-инсайдеров"». Сообщение опубликовано в Telegram-канале предприятия.

«Никаких изменений в ценовой политике Lada с 1 августа не произойдет. Просим вас воздержаться от распространения этого фейка», — указали в компании.

По их данным, слух возник в результате «общения с неясными представителями якобы дилерского сообщества». До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов утверждал, что компания не видит предпосылок для индексации цен на собственную продукцию сверх обычного или даже на уровень инфляции.

В последний раз российский производитель индексировал цены на свою продукцию в январе текущего года в среднем на 0,5 процента по модельному ряду.

Ранее сообщалось, что в июне продажи «АвтоВАЗа» составили 30,6 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 11,5 процента больше, чем в мае, и на 14,4 процента лучше результата того же периода прошлого года. Лидером продаж остается Lada Granta с результатом 11,5 тысячи автомобилей.