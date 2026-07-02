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11:06, 2 июля 2026Авто

Продажи «АвтоВАЗа» взлетели

Продажи автомобилей Lada в июне выросли на 14,3 процента в годовом выражении
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

По итогам июня продажи «АвтоВАЗа» составили 30,6 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 11,5 процента больше, чем в мае, и на 14,4 процента лучше результата того же периода прошлого года. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает ТАСС.

За первое полугодие производитель сумел реализовать 154,1 тысячи автомобилей, а рыночная доля бренда, по собственным подсчетам, достигла 24,4 процента.

В июне лидером продаж остается Lada Granta с результатом 11,5 тысячи автомобилей, что сравнимо с прошлым годом, но на пять процентов лучше, чем в мае. На втором месте идет Lada Vesta (6,1 тысячи), а третьей стала Lada Iskra (3,4 тысячи).

Резко выросла реализация Niva Travel — плюс 20,6 процента в годовом выражении (3,4 тысячи), а также пассажирской версии Lada Largus — плюс 34,1 процента в месячном (2,4 тысячи).

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что в 2025 году компания продала на внешних рынках 23 тысячи автомобилей, что на 31 процент больше, чем годом ранее.

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