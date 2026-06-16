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14:17, 16 июня 2026Авто

Глава «АвтоВАЗа» раскрыл количество проданных за рубежом машин

Глава концерна «АвтоВАЗ» Соколов отчитался об экспорте 23 тысяч автомобилей
Марина Аверкина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В ходе заседания Экспертного совета по технологическому суверенитету в автомобилестроении глава российского концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов назвал количество проданных за рубежом машин. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, в 2025 году «АвтоВАЗ» реализовал за пределами России 23 тысячи автомобилей, что на 31 процент превышает показатель предыдущего года. Также производитель вышел на четыре новых рынка. Речь про Венесуэлу, Вьетнам, Оман и Кувейт. Семь новых дилерских центров открылись в Белоруссии, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Иране, Монголии и Египте. Большие экспортные планы у «АвтоВАЗа» и на 2026 год. Концерн планирует нарастить поставки за рубеж до 30 тысяч единиц, что на 45 процентов превышает результат минувшего года.

Глава компании сообщил, что идет активная подготовка к запуску конвейерного выпуска кроссовера Lada Azimut. Соколов подчеркнул, что автопром формирует устойчивый и масштабный спрос на продукцию смежных отраслей — радиоэлектроники, химической и легкой промышленности, металлургии и многих других. Это сотрудничество обеспечивает стабильную загрузку тысяч предприятий-поставщиков материалов и комплектующих по всей стране.

Ранее стало известно, что в России на минувшей неделе резко упали автомобильные продажи — от 17 до 30 процентов в зависимости от сегмента. Так, с 8 по 14 июня россияне поставили на учет немногим более 22 тысяч новых легковых автомобилей. Это на четверть (25,1 процента) меньше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано 29,4 тысячи машин. В коммерческом сегменте также отмечена отрицательная динамика.

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