В Башкирии возбудили дело о незаконном лишении свободы 15 наркоманов

Следователи в Башкирии возбудили дело о незаконном лишении свободы более 15 жителей республики и других регионов России, страдающих наркоманией. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «ж» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

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«По версии следствия, в период с января 2016-го по январь 2017 года неустановленные сотрудники реабилитационных центров "Возрождение" и "Счастливая жизнь", расположенных в Кушнаренковском районе, незаконно лишили свободы более 15 жителей республики и других областей России», — говорится в сообщении.

По данным регионального управления СКР, в центрах, куда потерпевшие были доставлены обманным путем, их лишали пищи за непослушание, обливали холодной водой и лишали сна.

24 января стало известно, что суд в Новосибирской области приговорил к 6 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима 28-летнего директора центра реабилитации и профилактики форм негативной зависимости «Твое право на жизнь» Султана Кенжаева. Он был признан виновным в похищениях людей.