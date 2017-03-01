Фигуранта скандала с похищенной в Якутии филиппинкой уволили из полиции

Замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России «Якутское» Александр Левадный, проходящий подозреваемым по делу о незаконном лишении свободы гражданки Филиппин в Сахе, уволен со службы. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), передает «Интерфакс».

«Он уволен по результатам служебной проверки — по отрицательным мотивам. На момент совершения преступления являлся действующим сотрудником полиции», — сообщили в пресс-службе следственного управления. Там уточнили, что обвинение бывшему сотруднику МВД и его супруге пока не предъявлено.

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Уголовное дело по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы с причинением тяжких последствий») в отношении подполковника Левадного было возбуждено в феврале 2017 года. По версии следствия, с 10 по 12 февраля он с супругой продержал гражданку Филиппин Ракель Фаброз де ла Круз взаперти в квартире, после чего ей удалось сбежать через окно. Во время побега женщина получила травмы.

Ранее сообщалось, что супруга полицейского — владелица клининговой компании «Чистый дом» — перестала платить зарплату своей сотруднице-филиппинке, после чего та устроилась на работу в другую фирму. Однако прежний работодатель и ее муж якобы похитили ее, избили и заперли в квартире. Женщине удалось сбежать, когда супруги заснули.