Поработивший филиппинку якутский полицейский оказался под следствием

В Якутии возбудили уголовное дело в отношении подполковника полиции и его жены, подозреваемых в избиении и удержании в неволе гражданки Филиппин. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Расследование ведется по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы с причинением тяжких последствий»).

Следователи установили, что с 10 по 12 февраля супруги продержали иностранку взаперти в квартире, после чего ей удалось сбежать через окно. Несмотря на то что квартира находилась на первом этаже дома, беглянка в результате падения получила травмы и переломы. Она госпитализирована.

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МВД по Якутии проводит служебную проверку в связи с причастностью своего сотрудника к преступлению. В ведомстве пообещали, что в случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

По информации местного сайта Ykt.ru, фигурантами уголовного дела стали заместитель начальника УБЭП Якутска Александр Левадный и его супруга Кристина — владелица клининговой компании «Чистый дом».

Согласно материалу издания, пострадавшая филиппинка по имени Ракель работала в этой фирме уборщицей. После того как ей перестали платить зарплату, она уволилась и устроилась на другую работу. Однако женщину нашли прежние работодатели, похитили, избили и заперли в своей квартире. Когда супруги уснули, иностранка сбежала. Она обратилась за помощью к своему бывшему клиенту, который вызвал скорую помощь и полицию. Также к расследованию подключилась республиканская прокуратура.

Посольство Филиппин в Москве в связи с этим инцидентом планирует отправить своего представителя в Якутск, пишет Ykt.ru.