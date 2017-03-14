Против жены якутского полицейского-«рабовладельца» возбуждено еще одно дело

По делу о похищении и избиении филиппинской уборщицы в Якутске возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Якутии.

Фигурантом дела стала представитель принимающей стороны, которая организовывала встречу и обеспечивала работой гражданок Филиппин, таким образом, всего приняв 15 женщин. Она и ее супруг подозреваются в незаконном лишении свободы одной из уборщиц и причинении ей тяжких телесных повреждений.

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Как отмечается на сайте региональной прокуратуры, в нарушение требований законодательства, женщины по месту пребывания на учет не ставились и находились на территории Якутска с нарушением миграционного режима.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ («Организация незаконной миграции»).

Как ранее сообщалось, подозреваемыми в совершении преступления против гражданки Филиппин являются заместитель начальника УБЭП Якутска Александр Левадный и его супруга Кристина, владелица клининговой компании «Чистый дом». Пострадавшая филиппинка по имени Ракель работала в этой фирме уборщицей. После того как ей перестали платить зарплату, она уволилась и устроилась на другую работу.

Однако женщину нашли прежние работодатели, похитили, избили и заперли в своей квартире. Когда супруги уснули, потерпевшая сбежала через окно. Несмотря на то что квартира находилась на первом этаже дома, беглянка в результате падения получила травмы и переломы. Она госпитализирована.

Филиппинка обратилась за помощью к своему бывшему клиенту, который вызвал скорую помощь и полицию.