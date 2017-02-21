Суд в Москве вынес приговор украинцам за продажу соотечественницы в секс-рабство

Тимирязевский суд Москвы вынес во вторник, 21 февраля, обвинительный приговор двум гражданам Украины, продавшим соотечественницу за три тысячи долларов в сексуальное рабство. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

23-летние Мария Олейник и Андрей Бородач были признаны виновными по статье 127.1 УК РФ («Купля-продажа человека, совершенные в целях его эксплуатации, с перемещением потерпевшего через госграницу РФ»). Женщина осуждена к 2,5 годам в колонии общего режима, ее сообщник — к 3 годам.

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Как было установлено в ходе судебного слушания, в октябре 2016 года Олейник и Бородач начали переписываться в соцсети со своей соотечественницей. Однажды молодая женщина поделилась с ними, что остро нуждается в деньгах и готова продать свою почку. Как сообщили «Ленте.ру» в столичном главке Следственного комитета, потерпевшая собиралась выручить от продажи органа от 50 до 75 тысяч долларов.

Сообщники решили заработать и сообщили девушке, что это выгодно сделать в России. На самом деле, Олейник и Бородач задумали продать соотечественницу в секс-рабство.

Под видом покупателя выступил сотрудник полиции. После сделки злоумышленников задержали правоохранительные органы. Это произошло 30 октября 2016 года в помещении гостиницы «Мираж».