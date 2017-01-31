Полицейские освободили обманом вывезенную в Юго-Западную Азию москвичку

Полицейские освободили 20-летнюю жительницу Москвы, которую обманным путем вывезли в одну из стран Юго-Западной Азии, пообещав работу официантки в ресторане. Об этом во вторник, 31 января, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«В полицию обратилась женщина с заявлением, что ее 20-летняя дочь, которая не выходила на связь последние два месяца, позвонила ей и сообщила, что находится в одном из государств на юго-западе Азии. По словам девушки, незнакомые люди обманным путем вывезли ее за границу, забрали документы и на протяжении двух месяцев заставляли заниматься проституцией», — говорится в сообщении.

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В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение москвички, после чего местные правоохранительные органы оказали содействие в ее возвращении на территорию России.

Как установили сотрудники полиции, потерпевшая находилась в гостях в одном из городов Северо-Кавказского региона, когда знакомая предложила ей работу за границей. Женщина заверила ее в возможности неплохо заработать в качестве официантки в одном из ресторанов.

18 ноября 2016 года стало известно, что в Удмуртии задержана преступная группа, продававшая в сексуальное рабство россиянок за границу.