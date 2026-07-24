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21:28, 24 июля 2026Мир

Вучич объяснил свой отказ подписывать итоговую декларацию саммита в Киеве

Вучич: Сербия не подписала декларацию саммита в Киеве из-за планов по трибуналу против РФ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич объяснил свой отказ подписывать итоговую декларацию саммита «Юго-Восточная Европа – Украина» в Киеве. Его слова передает швейцарский журнал Die Weltwoche.

По словам Вучича, для этого было много причин, но одна из них самая важная.

«Пунктом 11 было формирование "специального трибунала" против России. Есть Устав ООН, мы должны соблюдать резолюции ООН и это все. Остальное лишь добавит пороха в огонь и только разожжет больший конфликт, чего мы не хотим видеть», — заявил сербский лидер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «лицемерии» Европейского Союза (ЕС) в вопросе мирных переговоров, отметив, что европейские страны создают механизмы «для привлечения России к ответственности» — «реестр ущерба», «претензионная комиссия» и «специальный трибунал».

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