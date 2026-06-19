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00:41, 19 июня 2026Мир

Лавров рассказал о «лицемерии» ЕС в вопросе переговоров

Лавров: Европа хочет переговоров с Россией, но продолжает юридическую агрессию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для Politico Europe заявил, что европейские страны намерены вести переговоры с Москвой, одновременно продолжая юридическое давление на Россию через структуры Совета Европы. Текст есть в распоряжении «Ленты.ру».

По его словам, при этой организации создаются механизмы «для привлечения России к ответственности» — «реестр ущерба», «претензионная комиссия» и «специальный трибунал».

Лавров также отметил, что Евросоюз дал зеленый свет задержаниям торговых судов в открытом море. Несколько таких инцидентов уже произошли на Балтике и в Атлантике. При этом Запад, по его мнению, закрывает глаза на террористические диверсии Вооруженных сил Украины в Черном и Средиземном морях.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа не должна оставлять переговоры по урегулированию конфликта на Украине на откуп Соединенным Штатам.

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