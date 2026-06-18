Глава МИД Германии обратился к союзникам с призывом по Украине

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Европа не должна оставлять переговоры по Украине на откуп США

Европа не должна оставлять переговоры по урегулированию конфликта на Украине на откуп Соединенным Штатам. Об этом в интервью газете Rheinische Post заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

«Мы, европейцы, не должны упустить это лето, не воспользовавшись серьезной возможностью для переговоров. Решающим моментом является то, чтобы не оставлять этот вопрос на постоянной основе в ведении американцев. Они демонстрировали крайне изменчивый интерес — и не всегда учитывали европейские интересы так, как это, с нашей точки зрения, необходимо», — сказал глава немецкого МИД.

Вадефуль подчеркнул, что страны «евротройки» (Германия, Франция, Великобритания) продолжают поддерживать Киев, но в то же время готовы сопровождать его переговоры с Москвой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о переговорах в Москве. По его словам, встреча с российским лидером Владимиром Путиным может пройти в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока.