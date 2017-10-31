Австриец расстрелял соседей и уехал на фургоне с надписью «Хайль Гитлер»

Австрийская полиция проводит крупномасштабную операцию по поимке 66-летнего вооруженного мужчины, который расстрелял соседей и скрылся в лесу. Об этом сообщает world.24-my.info.

Австриец в коммуне Штиволль, неподалеку от Граца, застрелил из карабина двух пожилых людей и тяжело ранил одну женщину. По словам свидетелей, нападавший стрелял из своего фургона. Машину подозреваемого полицейские уже обнаружили. На задних дверях минивэна размещена большая надпись «Хайль Гитлер».

Стрелок объявлен в розыск по всей территории Австрии и Шенгенской зоне Европейского союза. Мужчина неоднократно выказывал симпатию правым экстремистам.

20 октября бразильский школьник расстрелял одноклассников, называвших его вонючкой. Отец ребенка служит в военной полиции. Именно у него подросток и взял оружие, которое спрятал в рюкзак и пронес в школу, а затем открыл стрельбу на перемене.