Бразильский школьник расстрелял называвших его вонючкой одноклассников

В бразильском городе Гояния 14-летний подросток устроил стрельбу в школе, застрелив двух одноклассников, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что отец ребенка служит в военной полиции. Именно у него подросток и взял оружие, которое спрятал в рюкзак и пронес в школу, а затем открыл стрельбу на перемене.

Одноклассник убийцы рассказал, что тот затаил обиду на одноклассников, поскольку они называли его вонючкой из-за неиспользования дезодоранта.

5 сентября произошла стрельба в подмосковной школе в Ивантеевке. Ученик девятого класса напал на преподавателя с кухонным топориком. Затем подросток начал стрелять из пневматики и привел в действие самодельные петарды. Пытаясь спастись, три подростка выпрыгнули в окно. Преподаватель получила черепно-мозговую травму, одна из учащихся сломала позвоночник. Девятикласснику предъявили обвинение в хулиганстве и покушении на убийство.