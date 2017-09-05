Генпрокуратура рассказала о нападении на ивантеевскую учительницу с топориком

Учащийся девятого класса с кухонным топориком напал на учительницу информатики в школе №1 в подмосковной Ивантеевке, ударив ее по голове. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Затем 15-летний подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Дети запаниковали, некоторые решили выпрыгнуть из окон и получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

Проводится прокурорская проверка.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в подмосковном главке Следственного комитета (СК). В ведомстве заявили, что подросток задержан, и отметили, что его семья является благополучной.

Также в СК привели данные о пострадавших: учительница получила открытую черепно-мозговую травму, один подросток — перелом, двое других отделались ушибами.