Ученик с молотком во время урока напал на классную руководительницу в Ивантеевке

Вооруженный молотком подросток напал на свою учительницу и классную руководительницу во время урока в школе №1 в Ивантеевке (Московская область). Об этом во вторник, 5 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел около 10:00. У подростка было при себе пневматическое ружье и молоток. Во время занятия учеников десятого класса он вошел в помещение и напал с молотком на свою учительницу и классную руководительницу. Дети испугались происходящего и стали прыгать из окон; у двоих из них ушибы, у одного — перелом ноги», — сказал источник.

По его данным, в настоящее время подросток задержан.

3 августа стало известно, что в Иркутской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство восьмилетней девочки.

Вечером 2 августа в городскую больницу города Зима доставили второклассницу с проникающими ножевыми ранениями. Было установлено, что на нее напал неизвестный на городском пустыре возле улицы Борцов Революции, после чего скрылся.

Следователи установили, что предполагаемым преступником является 15-летний юноша. Он учится в той же школе, что и пострадавшая. Его задержали. Согласно законодательству, уголовная ответственность за подобные преступления начинается с 14 лет.