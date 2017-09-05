Напавший на школу в Ивантеевке собирался убить учителя и покончить с собой

Вооруженный подросток, напавший на школу №1 в подмосковной Ивантеевке, собирался убить учителя, а затем покончить с собой. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, молодой человек заранее планировал свои действия. Перед атакой он обновил статус на своей странице во «ВКонтакте», написав: «delete my life 05.09.17» («удалить мою жизнь 05.09.17»), а в переписке со знакомой пообещал устроить сюрприз.

Сообщается также, что юноша, предположительно, ученик 9А класса, ворвался в кабинет информатики с криками «Я пришел сюда сдохнуть!» и приказал школьникам сесть на пол. После этого он выстрелил преподавателю в голову и в потолок. Отмечается, что при себе у молодого человека были украденный у отца травматический пистолет, несколько крупных петард и молоток. По информации «Ленты.ру», он совершил нападение на свою классную руководительницу.

Сразу после того как юноша открыл огонь, в классе началась паника, некоторые дети начали выпрыгивать из окон. Известно, что двое получили ушибы, один сломал ногу. Кроме того, портал «Электронная Ивантеевка» сообщает, что подросток устроил в школе взрыв.

В то же время по информации ТАСС, войдя в кабинет, старшеклассник разбросал дымовые шашки, а после выстрелил из пневматики. Злоумышленника задержали.

Комментируя инцидент, в Минобрнауки заявили, что в случившемся должно разобраться следствие, сообщает РИА Новости.