По факту нападения ученика в ивантеевской школе завели дело о хулиганстве

По факту инцидента в ивантеевской школе №1, где вооруженный ученик десятого класса напал на свою учительницу, возбуждено дело о хулиганстве. Об этом во вторник, 5 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ГСУ СКР по Московской области Варвара Заева.

В то же время в пресс-службе ГУ МВД по Московской области «Ленте.ру» сообщили, что в настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России Пушкинское в присутствии родителей опрашивают подозреваемого. Во время нападения у него с собой были дымовые шашки и пневматическое оружие.

«По предварительной информации, сегодня в одной из школ в поселке Ивантеевка Московской области учащийся 2002 года рождения разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия, четыре человека госпитализированы. Подросток доставлен в отдел полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным источника в правоохранительных органах, семья школьника считается благополучной.

Ранее стало известно, что подросток планировал покончить с собой.

Инцидент произошел 5 сентября около 10:00. У подростка было при себе пневматическое ружье и молоток. Во время занятия учеников десятого класса он вошел в помещение и напал с молотком на свою учительницу и классную руководительницу. Дети испугались происходящего и стали прыгать из окон; у двоих из них ушибы, у одного — перелом ноги