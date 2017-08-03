Иркутский подросток напал с ножом на восьмилетнюю девочку

В Иркутской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство восьмилетней девочки, сообщается в четверг, 3 августа, на сайте регионального следственного управления СК.

Накануне вечером в городскую больницу города Зима доставили второклассницу с проникающими ножевыми ранениями. Было установлено, что на нее напал неизвестный на городском пустыре возле улицы Борцов Революции, после чего он скрылся.

Следователи установили, что предполагаемым преступником является 15-летний юноша. Он учится в той же школе, что и пострадавшая. Его задержали. Согласно законодательству, уголовная ответственность за подобные преступления начинается с 14 лет.

Отмечается, что в настоящее время девочка находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Врачи готовят ее к транспортировке в одно из медицинских учреждений Иркутска.

В октябре 2016 года в красноярском городе Дивногорск 12-летняя школьница ранила ножом двух сверстниц. Причиной их конфликта стала ревность. Происходящее заметил водитель проезжавшего мимо автомобиля, который отвез пострадавших в больницу и вызвал полицию. Состояние детей удовлетворительное, жизни ничего не угрожает, ранения несерьезные.