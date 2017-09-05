Одноклассники рассказали о возможных мотивах напавшего на школу в Ивантеевке

Одноклассник подростка, устроившего стрельбу в школе №1 в Ивантеевке, рассказал о возможных причинах произошедшего. Его слова во вторник, 5 сентября, передает РЕН ТВ.

По словам ученика, нападавший предупреждал о своих планах, но ему не верили. «Он хотел убить меня, моего друга и мою компанию. Он не хотел попугать, он это написал. Поначалу мы думали, что он шутил, и не воспринимали все это всерьез, и сегодня, когда он зашел, он сказал, что он именно нас хочет убить», — пояснил молодой человек.

Он добавил, что между его компанией и нападавшим не было конфликтов, но над подростком шутили из-за одежды. «Он ходил в берцах и военной форме, изрисовывал себя, именно из-за этого», — рассказал школьник.

То, что напавший на школу ученик 9 класса рассказывал знакомым о своих планах, подтвердила и другая ученица. «Есть подруги, которые раньше с ним общались, и он планировал совершить нападение, но никто не верил», — рассказала она телеканалу RT.