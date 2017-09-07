Ивантеевского стрелка отправили под арест

Девятиклассник, напавший на школу №1 в подмосковной Ивантеевке, арестован на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании в Басманном суде Москвы он признал вину. Психических расстройств у него не выявлено.

По словам адвоката школьника, подросток раскаивается и просит прощения у потерпевших. Защита просила поместить его под домашний арест, чтобы он смог обучаться на дому.

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Подростка обвиняют в хулиганстве, помимо этого, его действия дополнительно квалифицированы как покушение на убийство.

Нападение в ивантеевской школе было совершено утром 5 сентября. По версии следствия, ученик 9-го класса пришел на урок с опозданием и неадекватно отреагировал на сделанное педагогом замечание. После этого преподаватель вышла с ним в коридор, где они сначала говорили на повышенных тонах, а после он напал на нее с кухонным топориком. Затем, войдя в класс, подросток начал стрелять из пневматики и привел в действие самодельные петарды.

Женщина получила черепно-мозговую травму, ее прооперировали. Также пострадали три ученика, которые получили травмы, выпрыгнув из окон. Одна из девочек сломала при этом позвоночник.