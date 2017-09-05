Выпрыгнувшая из окна ивантеевской школы ученица сломала позвоночник

Ученица ивантеевской школы №1, выпрыгнувшая из окна во время нападения одноклассника, сломала позвоночник. Об этом во вторник, 5 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

«В результате произошедшего пострадали трое школьников — они выпрыгивали в окно, спасаясь от одноклассника. При этом у всех троих врачи выявили переломы. У 15-летней девочки выявлен перелом позвоночника, ее состояние врачи расценивают как средне-тяжелое. Два других подростка — в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что учительница ивантеевской школы, которая пострадала во время нападения ученика, получила черепно-мозговую травму, ее прооперировали. Как отмечает ТАСС, женщину переводят на лечение в Московский областной научно-исследовательский институт имени Владимирского (МОНИКИ).

Расследование уголовного дела по хулиганству будет вести Главное следственное управление СКР, уточнил представитель ведомства. В настоящее время нападавший задержан, с ним работают следователи, которые будут выяснять мотивы его поступков. На данный момент известно, что мальчик рос в благополучной семье.

Инцидент в школе №1 подмосковной Ивантеевки произошел 5 сентября около 10:00. 15-летний учащийся вошел в класс во время урока информатики и ударил учительницу кухонным топориком по голове. Затем он начал взрывать в учебном помещении самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Дети запаниковали, некоторые решили выпрыгнуть из окон и получили травмы. Всего, включая преподавательницу, пострадали четыре человека.