Воробьев взял под контроль ситуацию с нападением на учителя в Ивантеевке

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию в школе №1 в Ивантеевке, где вооруженный подросток разбросал дымовые шашки и устроил стрельбу. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 5 сентября.

«Обо всех изменениях мне докладывают в оперативном режиме», — сказал глава региона.

Воробьев также отметил, что в настоящий момент специалисты оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь учительнице и школьникам: «Их жизни ничего не угрожает».

Ранее во вторник во время занятия учеников десятого класса подросток вошел в помещение и напал с молотком на свою учительницу и классную руководительницу. Дети испугались происходящего и стали прыгать из окон; у двоих из них ушибы, у одного — перелом ноги.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что среди пострадавших один учитель. По данным «Интерфакса», ученик ударил преподавательницу молотком, она находится в реанимации. Нападавший задержан и доставлен в отдел полиции. По факту инцидента возбуждено дело о хулиганстве.