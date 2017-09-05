Ивантеевская Колумбина: ученик напал на школу в Подмосковье

Ученик напал на школу №1 в подмосковной Ивантеевке

Около 10 часов утра, 5 сентября, 15-летний ученик девятого класса пришел на урок с опозданием в 30 минут. При этом в класс он вошел в уличной обуви и в верхней одежде — в берцах и в плаще. А на сделанное педагогом замечание отреагировал неадекватно. Тогда учитель вывела школьника в коридор.

Оставшиеся в классе ученики сообщили стражам порядка, что вначале из-за двери были слышен разговор на повышенных тонах, причем больше и громче говорил школьник, а затем раздался крик учительницы о помощи и несколько хлопков. После этого подросток вошел в класс, но уже с ружьем в руках. Учащиеся испугались и заперлись в лаборантской кабинета информатики. Школьник начал кричать, угрожая одноклассникам. Затем раздались хлопки, похожие на выстрелы из пневматики, и более громкие, схожие со звуками взрывов. В этот момент на экстренный номер «112» поступило первое сообщение о ЧП, а одноклассники подростка стали выпрыгивать в окно лаборантской.

В панике дети стали выпрыгивать из окон. Пострадали три ученика и учительница

У 39-летней учительницы (по некоторым данным, она — классный руководитель подозреваемого) закрытая черепно-мозговая травма и ушиб лобной области. Кроме того, пострадали трое выпрыгнувших из окна: один школьник получил перелом, два других — ушибы.

Нападавшего задержала школьная охрана

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что подростка задержала школьная охрана. В сопровождении родителей он был доставлен в отделение полиции, где сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России Пушкинское начали его допрос. Источник отметил, что семья подростка считается благополучной.

Возможно, нападавший собирался покончить с собой после нападения

По данным некоторых СМИ, подросток, напавший на ивантеевскую школу №1, собирался убить учителя, а затем покончить с собой. На это косвенно указывает информация со страницы молодого человека во «ВКонтакте»: перед атакой он обновил статус, написав: «delete my life 05.09.17» («удалить мою жизнь 05.09.17»), а в переписке со знакомой пообещал устроить сюрприз.

Одноклассники рассказали, что над подростком шутили из-за одежды

По словам одного из учеников ивантеевской школы №1, нападавший предупреждал о своих планах, но ему не верили. «Он хотел убить меня, моего друга и мою компанию. Он не хотел попугать, он это написал. Поначалу мы думали, что он шутил, и не воспринимали все это всерьез, и сегодня, когда он зашел, он сказал, что он именно нас хочет убить», — пояснил молодой человек.

Он добавил, что между его компанией и нападавшим не было конфликтов, но над подростком шутили из-за одежды. «Он ходил в берцах и военной форме, изрисовывал себя, именно из-за этого», — рассказал школьник. То, что напавший на школу ученик 9 класса рассказывал знакомым о своих планах, подтвердила и другая ученица. «Есть подруги, которые раньше с ним общались, и он планировал совершить нападение, но никто не верил», — рассказала она СМИ.

Школьнику грозит уголовная ответственность

По словам официального представителя ГСУ СКР по Московской области Варвары Заевой, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Максимальное наказание — восемь лет лишения свободы, ответственность наступает по первой части с 16 лет, а по 2-3-й — уже с 14 лет. По данным «Ленты.ру», уголовное дело возбуждено по второй части этой статьи, поскольку, по некоторым свидетельствам, подросток оказывал сопротивление учителям («должностным лицам»), пытавшимся пресечь его противоправные действия. Но есть нюанс: дело в том, что по первой части статьи 213 УК РФ подозреваемый не является субъектом из-за возраста, а назвать учителей должностными лицами, следящими за общественным порядком, можно лишь с большой натяжкой. При этом понятно, что спустить на тормозах столь резонансное преступление едва ли получится.

Нападение на ивантеевскую школу — имитация похожих инцидентов

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Некоторые СМИ утверждают, что ивантеевский подросток копировал бойню в американской школе Колумбайн (Columbine High School), совершенную за три года до его рождения и ставшую печально известной (ее сценарий не раз повторяли в других учебных заведениях США). Однако различий в двух нападениях больше, чем сходства: 20 апреля 1999 года двое учеников, договорившись заранее, напали на родную школу Колумбайн, прямо у крыльца открыв огонь по сверстникам. В результате 13 были убиты, 24 — ранены. При задержании оба школьника покончили с собой. Причем они готовились к нападению около трех лет — и даже создали специальный веб-сайт, который потом исследовали психологи и криминологи.

Школьник из Ивантеевки устроил нападение в одиночку: по предварительным данным, друзей у него было мало или не было вообще. Первой (и единственной) от его действий пострадала учительница.

Гораздо больше параллелей прослеживается со стрельбой в школе №263 (район Отрадное), которая произошла 3 февраля 2014 года: в обоих случаях единственный ученик, спрятав оружие под одеждой, ворвался в класс и напал на учителя.

Тогда погибли два человека, а виновник того нападения, Сергей Гордеев, был признан недееспособным, и Верховный суд оставил это решение в силе.