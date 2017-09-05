Оператор записал звуки стрельбы в ивантеевской школе

Подмосковный телеканал «Ивантеевка 24» опубликовал видеозапись из местной школы, где девятиклассник напал на учительницу с кухонным топориком и устроил стрельбу из пневматического оружия. В момент инцидента оператор телеканала работал в соседнем классе.

В ролике слышны звуки выстрелов и женские крики. В аудитории, где оператор проводил съемку, находились школьники младшего возраста. Услышав шум, он вышел в коридор: на камеру попали люди, выбегающие из одного кабинета и вбегающие в другой.

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Ранее во вторник, 5 сентября, 15-летний учащийся школы №1 в Ивантеевке вошел в класс во время урока информатики и ударил учительницу топориком, а затем начал взрывать самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматики. Дети испугались, некоторые из них выпрыгнули из окон и получили травмы. Пострадали четыре человека, включая преподавателя. Подростка задержали, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве. Учительницу прооперировали.