Пострадавшую в ивантеевской школе учительницу прооперировали

Учительница ивантеевской школы, которая пострадала во время нападения ученика, получила черепно-мозговую травму, ее прооперировали. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, опубликованном во вторник, 5 сентября, на сайте ведомства.

Что касается троих пострадавших школьников, которые после атаки выпрыгнули из окна класса, то, по предварительным данным, все они получили различные переломы. «В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшая учительница Любовь Калмыкова, комментируя произошедшее в эфире телеканала «Россия 24», заявила, что напавший на класс ученик кричал, что «ждал этого три года». «Это было после звонка. Он кричал что-то вроде: "Я ждал этого три года". Но он меня не знает так долго. Меня стукнули по голове тесаком для разделки мяса, а потом выстрелили в лицо», — приводит ТАСС слова педагога.

Нападавший задержан, с ним работают следователи, которые будут выяснять мотивы его поступков. На данный момент известно, что семья мальчика является благополучной. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Инцидент в школе №1 подмосковной Ивантеевки произошел 5 сентября около 10:00. 15-летний учащийся вошел в класс во время урока информатики и ударил учительницу кухонным топориком по голове. Затем он начал взрывать в учебном помещении самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Дети запаниковали, некоторые решили выпрыгнуть из окон и получили травмы. Всего, включая преподавательницу, пострадали четыре человека.