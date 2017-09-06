Следствие попросит арестовать ивантеевского стрелка

Следствие планирует ходатайствовать об аресте подростка, напавшего на школу №1 в подмосковной Ивантеевке. Об этом в среду, 6 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«Исходя из объективно установленной на данный момент картины произошедшего, следователи дополнительно квалифицировали действия подозреваемого как покушение на убийство (часть 3 статьи 30, пункты "а", "б", "е" и части 2 статьи 105 УК РФ)», — сказала Петренко.

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Она также отметила, что в рамках расследования изъяты вещественные доказательства, среди которых и орудия преступления.

Ранее подруга подозреваемого рассказала о том, что он пообещал повторить атаку, но «с большими потерями».

Нападение в ивантеевской школе было совершено утром 5 сентября. По версии следствия, ученик 9-го класса пришел на урок с опозданием и неадекватно отреагировал на сделанное педагогом замечание. После этого преподаватель вышла с ним в коридор, где они сначала говорили на повышенных тонах, а после он напал на нее с молотком (по другим данным, кухонным топориком). Затем, войдя в класс, подросток начал стрелять из пневматики и привел в действие самодельные взрывпакеты.

Женщина получила черепно-мозговую травму, ее прооперировали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.