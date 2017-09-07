Устроивший стрельбу в школе в Ивантеевке подросток попросил прощения

Учащийся школы №1 в подмосковной Ивантеевке, который напал на учительницу и устроил стрельбу на уроке, раскаивается и просит прощения у потерпевших. Об этом в четверг, 7 сентября, заявил его адвокат Виктор Запрудский, передает «Интерфакс».

«Он сожалеет о случившемся и просит прощения у потерпевших. Он сам не может это передать, так как находится в изоляторе», — пояснил защитник.

Также он отметил, что будет просить суд о мере пресечения в виде домашнего ареста, чтобы мальчик в дальнейшем обучался на дому. По его словам, родители девятиклассника готовы принести извинения потерпевшим и выплатить компенсацию за моральный и физический ущерб.

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Как рассказала ТАСС исполняющая обязанности директора школы Наталья Решетова, изменения в поведении подростка были замечены, когда он учился в 8-м классе. Тогда классная руководительница посоветовала родителям прибегнуть к помощи психолога.

«В середине восьмого класса он стал учиться хуже, стал ходить без школьной формы, носить высокие ботинки, ходить в подтяжках. На наши замечания не реагировал», — описала она произошедшие с учеником изменения. 26 июня один из школьных специалистов дала ему итоговую характеристику. «Было сделано заключение, что у мальчика улучшилось настроение, он стал более общительным, лучше шел на контакт. Не доверять специалисту у меня не было никаких оснований», — отметила Решетова.

Также она опровергла поступавшую ранее информацию о том, что ее предупреждали о планируемом нападении. «Нет, сообщения о том, что готовится нечто страшное, у меня не было и таких обращений со стороны детей к учителям тоже не было», — подчеркнула глава учреждения.

Накануне стало известно, что следствие планирует ходатайствовать об аресте напавшего на школу ученика. Его действия были дополнительно квалифицированы как покушение на убийство (часть 3 статьи 30, пункты "а", "б", "е" и части 2 статьи 105 УК РФ). Ранее по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Нападение в ивантеевской школе было совершено утром 5 сентября. По версии следствия, ученик 9-го класса пришел на урок с опозданием и неадекватно отреагировал на сделанное педагогом замечание. После этого преподаватель вышла с ним в коридор, где они сначала говорили на повышенных тонах, а после он напал на нее с молотком (по другим данным, кухонным топориком). Затем, войдя в класс, подросток начал стрелять из пневматики и привел в действие самодельные взрывпакеты.

Женщина получила черепно-мозговую травму, ее прооперировали. Помимо нее пострадали три ученика, которые получили повреждения, выпрыгнув из окон. Одна из девочек сломала при этом позвоночник.