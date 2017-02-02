Полиция Калифорнии задержала планировавших бойню в школе подростков

Полиция американского штата Калифорния задержала двух подростков, которые, предположительно, хотели устроить массовый расстрел в школе. Об этом сообщает телеканал ABC 7.

По словам стражей порядка города Фуллертон, расположенного недалеко от Лос-Анджелеса, двое 16-летних учеников старшей школы «были задержаны за сговор с целью совершения преступления».

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Информация о возможном плане бойни поступила в местную полицию от женщины. Во время футбольного матча вечером 31 декабря она услышала, как подростки (их имена не называются) обсуждали массовый расстрел. В частности, они упоминали стрельбу в городе Колумбайн в 1999 году, желая «превзойти ее».

Женщина сфотографировала двоих учащихся и отправилась со снимками в полицию. В ходе расследования выяснилось, что подростки искали в сети информацию о расстрелах в школах.

Похожая ситуация произошла на прошлой неделе в американском штате Флорида. Тогда полиция задержала подростков в возрасте 13 и 14 лет, предположительно, планировавших устроить стрельбу в школе, где они учатся. При обыске в их домах было найдено и конфисковано оружие. Подросткам предъявлено обвинение в сговоре с целью убийства.

Во время допроса оба ученика также упоминали стрельбу в школе Колумбайна, штат Колорадо. Там в апреле 1999-го двое подростков расстреляли 12 сверстников и учителя, а затем покончили с собой.